Putin torna protagonista in Europa, a Berlino decisa una mini tregua (Di lunedì 20 gennaio 2020) I risultati della Conferenza di Berlino sulla Libia sono stati "positivi" anche per la Russia, che insieme alla Turchia e' la promotrice dell'iniziativa del cessate il fuoco entrato in vigore il 12 gennaio, la cui importanza viene riconosciuta anche nella dichiarazione finale della conferenza, nonostante le riluttanze iniziali di alcuni partecipanti come la Francia. Putin era l'interlocutore a cui si guardava con piu' attenzione, insieme al collega turco Tayyip Recep Erdogan, mediatori e alleati imprevisti di questa crisi, schierati su fronti opposti (il primo con il generale Khalifa Haftar, il secondo con il Governo di accordo nazionale di Fayez al-Serraj), ma interessati a rimanere attori imprescindibili in questa fetta di Mediterraneo. Dopo lo schiaffo inferto da Haftar con la mancata firma della tregua negoziata nei colloqui intra-libici di Mosca, la Russia ha tenuto a sottolineare ... ilfogliettone

