Nicola Zingaretti: "Con sconfitta alle regionali, governo resta in carica" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nicola Zingaretti: "Con sconfitta alle regionali, governo resta in carica" L'appuntamento con le elezioni regionali è imminente: questa domenica centrosinistra e centrodestra si giocano una partita decisiva in Emilia-Romagna. Stefano Bonaccini, il presidente uscente appoggiato dal centrosinistra unito, prova a bissare il mandato. La principale avversaria, Lucia Borgonzoni – candidata leghista e appoggiata dalla capillare campagna elettorale di Salvini sul territorio – sembra essere in scia ed è, secondo tutti i sondaggi, un testa a testa. Nicola Zingaretti assicura: "governo avanti" I partiti sparano le ultime cartucce e le dichiarazioni politiche si sprecano. Se da un lato il centrodestra (con Salvini e Meloni in prima linea) rimarca con forza l'importanza di questo appuntamento elettorale in ottica nazionale, gli esponenti

