Migranti | la proposta dei sindaci | Puntare sul sistema d' accoglienza dei

Friuli - la proposta dell’assessore leghista : fototrappole per trovare i Migranti. Le critiche di Pd e Caritas : “Si usano per orsi e cinghiali” : Uomini come animali selvatici. Da braccare e segnalare, con lo stesso strumento che viene normalmente utilizzato per intercettare orsi e lupi. “Siamo pronti ad acquistare fototrappole da posizionare sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari”, ha annunciato l’assessore regionale a Sicurezza e Politiche dell’immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Per cercare di ...