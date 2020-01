Matteo Faustini a Sanremo 2020 con Nel Bene E Nel Male (testo) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Faustini a Sanremo 2020 presenterà il brano Nel Bene E Nel Male per la categoria Nuove Proposte. Cantautore e pianista, Matteo Faustini parteciperà alla 70esima edizione del Festival Della Canzone Italiana dal 4 all'8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. Chi è Matteo Faustini Nato a Brescia il 5 ottobre 1994, Matteo Faustini scopre sin da bambino la sua passione per il canto e il pianoforte. Il suo percorso musicale inizia nell'adolescenza quando partecipa ai primi concorsi musicali e, in contemporanea, si laurea in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. A 13 anni entra nel Coro delle Voci Bianche del Teatro alla Scala di Milano e vi rimane fino all'età di 15 anni. Subito dopo entra nel mondo teatrale con diversi spettacolo tra Brescia e Bergamo, una realtà che gli farà scoprire il contatto col pubblico e che gli permetterà di forgiare ... optimaitalia

Matteo Faustini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matteo Faustini