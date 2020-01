L'avvocato di Carola Rackete: "È in Antartide con GreenPeace. Contenta per la Cassazione" (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Carola (Rackete, ndr) è in Antartide con la nave di GreenPeace. È Contenta della sentenza della Cassazione, ci ha ringraziato per il nostro lavoro difensivo. Quando saranno depositate le motivazioni cercheremo di utilizzarle per difendendoci davanti la Procura di Agrigento. Due i procedimenti ancora aperti contro Carola, quello per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina secondo me si chiuderà in tempi brevi. La querela nei confronti di Salvini? Credo che a breve ci sarà il rinvio a giudizio”. Così Alessandro Gamberini, legale di Carola Rackete, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. La Cassazione ha stabilito che l’arresto di Rackete era illegittimo.“Le motivazioni ... huffingtonpost

