Joe Biden sugli sviluppatori di videogiochi: 'piccoli viscidi' che realizzano giochi che 'insegnano come uccidere' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tutti sappiamo quanto il Presidente degli USA, Donald Trump, non sia esattamente un sostenitore dei videogiochi e quanto il governo americano additi spesso l'intero medium come causa della diffusione di una cultura della violenza tra i più giovani. Ci si aspetterebbe che dall'altra parte dello schieramento, tra i democratici, ci fossero opinioni leggermente più progressiste ma le parole di Joe Biden per molti versi cancellano quasi in toto queste speranze.Il vicepresidente degli USA durante il governo Obama e attuale candidato alla nomination democratica per le presidenziali 2020 ha alcuni appellativi non particolarmente generosi per gli sviluppatori di videogiochi e per il loro lavoro. I giudizi molto negativi sono spuntati nel corso di una recente intervista e fanno quanto meno riflettere.Discutendo di un incontro con i leader delle compagnie tech della Silicon Valley, Biden ha ... eurogamer

