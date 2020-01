Inter e Milan, l’annuncio di Sala: «Divieto di fumo a San Siro» (Di martedì 21 gennaio 2020) Sala ha parlato della possibilità di estendere il Divieto di fumo all’Interno dello stadio San Siro per le partite di Inter e Milan Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della possibilità di estendere il Divieto di fumo anche all’Interno dello stadio San Siro: «Penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free. Le nostre strade sono piene di mozziconi. Ciò che vorrei chiedere ai cittadini è questo, dietro la promessa di fare la nostra, di collaborare ognuno facendo la sua parte». «È anche una chiamata ai cittadini a collaborare, perché altrimenti ci chiudiamo a dire di fermare il traffico, ma non è solo quello. Dobbiamo trovare altre soluzioni per questo problema», ha dichiarato il primo cittadino Milanese a margine del convegno sugli scali ferroviari. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

