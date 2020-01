Incidente a Melicucco: una ragazza di 27 anni è morta sul colpo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tragedia a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, dove una ragazza di 27 anni ha perso la vita in un Incidente scontrandosi con un fuoristrada. Inutile per lei ogni tentativo di soccorso: la giovane è morta sul colpo. Incidente a Melicucco L’episodio si è verificato intorno alle 22 di domenica 19 gennaio 2020 sulla strada Jonio Tirreno. Stando ai primi accertamenti Chiara Fava, questo il nome della vittima, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro a bordo della sua Lancia Y quando all’improvviso si è scontrata con un’altra vettura. A causa della violenza dell’impatto è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto che è andata completamente distrutta. Rimaste bloccate anche le tre persone presenti a bordo del fuori strada che sono però riuscite a salvarsi: solo uno di loro ha riportato ferite molto gravi. Immediato l’arrivo di diverse ... notizie

ArciereTV : MELICUCCO. Impiegata 27enne perde la vita in un incidente stradale lungo la 'Jonio - Tirreno' - LaCnews24 : La Calabria piange Chiara, vittima dell'ennesimo incidente nel Reggino #calabrianotizie #newscalabria -