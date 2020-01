Il Paradventuring per consentire a Sami di partecipare ai giochi paralimpici del 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sami è uno di quelli che non si ferma davanti a niente. Soffre di tetraparesi spastica distonica da quando è nato, ma ama qualsiasi sport, gioca a calcio, va allo stadio, suona la chitarra, si diverte con gli amici. I suoi compagni storici, quelli con cui ha vissuto le prime esperienze, fatto i primi viaggi, raggiunto i primi traguardi, si chiamano Andrea e Annalisa. Andrea e Annalisa stanno programmando un viaggio on-the-road di 5 mesi da Torino a Tokyo, lungo la via della Seta, per far vivere a Sami l’esperienza più bella della sua vita e realizzare il suo sogno più grande: prendere parte ai giochi paralimpici del 2020. La disciplina fuori concorso che porteranno ai giochi paralimpici, il Paradventuring, questi ragazzi la definiscono così: “La disciplina con cui un gruppo di persone, con diversi gradi di abilità, trova il ... huffingtonpost

