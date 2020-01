Il nostalgico del MSI che lascia FdI per andare a salvare i migranti: ecco cos’è la vera destra (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non è un notizia piccola piccola l’abbandono di Fratelli d’Italia da parte di Massimiliano Rugo, capogruppo nel consiglio comunale del comune di Bibbona, in provincia di Livorno, dove era addirittura candidato sindaco, oltre che essere dirigente provinciale del partito. Rugo, ex militare della marina e un attuale agente della polizia comunale, sogna di rifondare il Movimento Sociale Italiano (suo padre era missino sua madre era comunista) ed è di destra da sempre. > Consigliere comunale si dimette da Fratelli d’Italia e lascia Giorgia Meloni per imbarcarsi sulla Sea Watch: “Voglio aiutare i migranti” Il fatto che abbia deciso di scrivere alla Sea Watch (proprio la Ong dell’odiata Carola Rackete) per candidarsi come volontario nel salvataggio di vite nel Mediterraneo non stona per niente con il suo essere di destra sociale come dovrebbe essere intesa: l’etica del salvare ... tpi

