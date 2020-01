Il Napoli è crollato perché De Laurentiis non è più lui (Di lunedì 20 gennaio 2020) C’era una volta un presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, capace di mettere insieme una squadra giovane e competitiva, pronta a rinnovarsi di anno in anno, in grado di assorbire le partenze di campioni affermati con l’inserimento di giocatori giovani e determinati. Un Presidente logorroico, spesso contraddittorio e irritante, insensibile alle richieste della piazza, ma con in testa uno schema che nel tempo si è rivelato fruttuoso: rinnovare per crescere e confermarsi, essere competitivi senza fare il passo più lungo della gamba, guadagnarsi l’Europa aspettando il momento giusto per piazzare il colpo vincente. Quel Presidente non c’è più e non da ora. Il Napoli ha abbandonato la propria politica dai tempi dell’ultimo anno di Sarri, quando si decise di rinnovare in blocco il proprio parco giocatori per non rovinare i meccanismi messi su dal tecnico ... ilnapolista

napolista : Il Napoli è crollato perché De Laurentiis non è più lui Dietro la crisi c’è un presidente che ha smarrito la propr… - SimoRussoNa83 : RT @napolista: Dal ritiro alla querelle sul modulo: breve guida al disastro del Napoli Tutto è cominciato con la dissennata decisione post… - duemila62010 : @MatteDj23 @chefoss @HamannJacobi Se i competitor sono Roma pallotta e Napoli deLa ??????? ormai se sei una squadra d… -