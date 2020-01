Guida tv martedì 21 gennaio, i programmi di oggi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Guida tv martedì 21 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Napoli – Lazio Coppa Italia Rai 2 ore 21:15 Il Fidanzato di Mia sorella (Il Molo Rosso spostato in seconda serata 3 ep. qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:15 #Cartabianca Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×04-05-06 1a Tv (qui le anticipazioni) + Station 19 2×03-04 1a Tv Free Rete 4 ore ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:30 La pupa e il secchione e viceversa (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Spider-Man 2 Nove ore 21:25 Allacciate le cinture Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì 21 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×04-05-06 1a Tv + Station 19 2×03-04 1a Tv Free TopCrime ore 21:35 Chicago PD 3×19-20 Giallo ore 21:10 Profiling Spike ore 21:30 Sherlock 1×03 Rai Premium ore 21:20 La guerra è ... dituttounpop

