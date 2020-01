Giovane coppia pronuncia il fatidico sì mentre fa la coda per i saldi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una Giovane coppia statunitense ha deciso di sposarsi in un luogo e un modo molto strano ma nello stesso tempo originale. I due si sono sposati mentre erano in coda per entrare in un grande negozio del Michigan che stava proponendo, come in tutto il resto dei centri commerciali della Nazione i saldi. I due si chiamano Jennifer e Edward Burbo si sono conosciuti nel 2007 e da quel giorno in poi non si sono mai lasciati. Patiti dei saldi non hanno mai avuto abbastanza soldi per permettersi un matrimonio con tante persone. Così la geniale idea pronunciare il fatidico si mentre erano in coda per i saldi di fine stagione. I due già genitori di quattro bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni sono riusciti a sposarsi come desideravano da tempo con un sacco di invitati anche se sconosciuti e soprattutto a costo zero. Il matrimonio è stato celebrato fuori a uno dei più ... baritalianews

Avvenire_Nei : Da #LaSpezia una bellissima storia Protagonisti, un’anziana coppia italiana e una giovane, di origine straniera… - benedettaleone6 : RT @misorottarcazzo: certe persone sono proprio imbarazzanti, “io sono per la parità” e poi sostengono che in una coppia etero il maschio n… - A_De_Carolis : RT @Avvenire_Nei: Da #LaSpezia una bellissima storia Protagonisti, un’anziana coppia italiana e una giovane, di origine straniera #accoglie… -