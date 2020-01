Gentile, vergogna mancato 1′ raccoglimento per Anastasi. La moglie: Pietro ha deciso di non svegliarsi più (Di lunedì 20 gennaio 2020) "E' vergognoso che ad Anastasi non sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A. C'e' grande amarezza". A dirlo e' Claudio Gentile arrivando al funerale di Pietro Anastasi, scomparso venerdi' all'eta' di 71 anni per la Sla. Solamente Juventus e Inter hanno ricordato il campione d'Europa del 1968 con un minuto di raccoglimento prima delle rispettive partite. "Era impossibile non volergli bene, era un simbolo di tutti ed un grande amico. Voglio ricordarlo con un sorriso". Lele Oriali ricorda cosi' la figura di Pietro Anastasi, scomparso venerdi' a 71 anni per la Sla. "E' stato un onore - aggiunge Oriali, all'arrivo al funerale dell'ex attaccante della Juventus, dell'Inter e della Nazionale - poter giocare con lui e poterlo frequentare. Aveva tanti valori umani, era un grande giocatore". Oriali, dietro gli occhiali da sole, si abbandona alla commozione: ... ilfogliettone

