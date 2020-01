Genoa, visite mediche per Eriksson dal Göteborg – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sebastian Eriksson, centrocampista svedese dell’Ifk Göteborg, sta sostenendo le visite mediche per il Genoa – VIDEO (-Dal nostro inviato, Alessio Eremita) L’ultimo rinforzo in casa Genoa arriva dalla Svezia, precisamente dal Göteborg e si tratta di Sebastian Eriksson. Classe 1989, mezzala, Eriksson era già stato in Italia dal 2011 al 2014 al Cagliari dove aveva lavorato con il ds Marroccu, attuale direttore sportivo del Grifone. Lo svedese ha sostenuto le visite mediche con il Genoa questo pomeriggio presso la clinica Baluardo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

