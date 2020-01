Esplode il tubo dell’acqua calda: 5 morti in un hotel in Russia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tragedia in Russia, dove nella stanza di un hotel è esploso un tubo dell’acqua calda provocando cinque morti e tre feriti. L’episodio è successo esattamente nella città di Perm nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020 presso il Mini hotel Caramel. Esplode un tubo dell’acqua in Russia Ancora non è chiaro come si sia potuto verificare l’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 4 ora locale, su cui gli inquirenti hanno aperto un caso. In particolare stanno verificando se i servizi forniti soddisfacessero i requisiti di sicurezza con investigatori forensi a disposizione per intervistare le vittime, svolgere esami e portare alla luce delle prove. L’esplosione del tubo ha causato l’immediata fuoriuscita dell’acqua bollente sul pavimento di tutta la stanza d’hotel, che non aveva finestre e dotata di soltanto un’uscita. Cinque ... notizie

