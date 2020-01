Elezioni Emilia Romagna 2020: i candidati e le liste | Tutti i nomi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna 2020 Chi sono i candidati Domenica 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali in Emilia Romagna, dove si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo stesso giorno si voterà anche in Calabria (qui tutte le ultime notizie sul voto in Calabria). TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e subito dopo via alle operazioni di spoglio delle schede: nella notte tra il 26 e il 27 gennaio si saprà chi ha vinto. I principali candidati governatori sono: Stefano Bonaccini del Pd, Lucia Borgonzoni per la Lega e Simone Benini per il M5s. Le Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 sono un appuntamento molto atteso anche a livello nazionale: un ... tpi

