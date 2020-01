Dette con leggerezza, le grandi verità sono più vere. Il talento di Mattia Torre in "Figli" (Di lunedì 20 gennaio 2020) C’è una mozione degli affetti che impregna l’umorismo di “Figli”- il film-testamento di Mattia Torre, girato in generosa supplenza dal suo aiuto-regista di “Boris”, Giuseppe Bonito - e che lo rende speciale.Autore teatrale, regista e sceneggiatore, Torre è scomparso nel luglio scorso. La malattia terminale gli ha impedito di dirigere in proprio il suo ultimo lavoro. Ma era tanto amato da coagulare intorno ai protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi la migliore delle famiglie: una famiglia basata sulla stima, la tenerezza, le idee condivise e i legami pregressi. Sospetto sia questo spirito di squadra a rendere questa intelligente commedia, in sala dal 23 gennaio, così rara e felice.Alla base del film c’è “I figli ti invecchiano”, il monologo di Mattia Torre che Valerio Mastandrea ha fatto ... huffingtonpost

