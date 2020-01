Cina, è ancora allarme per il virus misterioso: è arrivato anche in Corea (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lavinia Greci Si allarga il focolaio del coronavirus simile alla Sars, che tra il 2002 e il 2003 fece centinaia di morti: una donna arrivata in un aeroporto Coreano è stata messa in isolamento Il misterioso virus polmonare che, negli ultimi giorni, ha rimesso in allarme la Cina, e più in generale l'Asia, ha registrato un totale di circa 139 casi, un terzo decesso e il riconoscimento di un altro episodio in Corea del Sud, con la conferma che la malattia è stata individuata in Cina anche fuori dalla città di Wuang. Si allarga così il focolaio della misteriosa malattia polmonare che sta spaventando migliaia di cittadini asiatici. Il caso Coreano Le ultime segnalazioni, infatti, arrivano oltre che da Wuhan, anche da Pechino e da Shenzhen. Ma anche dalla Corea del Sud appunto, dal Giappone e dalla Thailandia che, in queste ore, avrebbe confermato il suo primo caso. L'ultimo ... ilgiornale

