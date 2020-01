Calciomercato Atalanta, operazione in dirittura d’arrivo per Czyborra (Di lunedì 20 gennaio 2020) Calciomercato Atalanta, prima operazione in chiusura per il club di Percassi con l’arrivo di Czyborra dall’Heracles Eccolo il primo acquisto dell’Atalanta per Gasperini. Si era parlato di lui in queste settimane e ora l’operazione per portare Czyborra a Bergamo sembra essere arrivata a compimento. Come riporta Gianlucadimarzio.com infatti la società avrebbe raggiunto l’accordo sulla base di 3,5-4 milioni di euro da versare al club olandese dell’Heracles. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

