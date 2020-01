Cagnolina rimane paralizzata dopo uno spettacolo di fuochi d’artificio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dixie è una povera Cagnolina che è rimasta completamente paralizzata a causa del trauma che ha subito durante lo spettacolo di fuochi d’artificio pensato per poter celebrare la notte di Capodanno. Quante volte gli esperti hanno consigliato di evitare botti e rumori troppo forti per non turbare i più sensibili, cani compresi? Ma c’è chi ancora non pensa a loro. Dixie è uno Staffordshire Bull Terrier. Vivie insieme a Melissa Sinclair, una ragazza di 28 anni che ha chiesto il divieto di vendita al pubblico di fuochi d’artificio dopo che la sua piccola Cagnolina ha subito un trauma talmente forte da perdere l’uso delle zampe posteriori. Alla vigilia di Capodanno la povera Cagnolina è stata presa dal panico e non ha smesso di ansimare durante le 10 ore di fuochi d’artificio. Dixie ha perso la mobilità delle zampe posteriori e ha sofferto di un soffio al ... bigodino

