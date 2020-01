Avellino, autovelox nascosto dietro un cartello in autostrada (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ignazio Riccio Del caso se ne è occupato l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete Percorrendo il raccordo autostradale che collega Avellino a Salerno, anche l’automobilista più attento potrebbe non accorgersi dell’autovelox che, impietoso, fotografa chiunque superi, seppur di pochi chilometri, i limiti di velocità. L’apparecchio è posizionato dietro a un cartello viario e non è visibile per i conducenti delle vetture che attraversano questo tratto di strada. Del caso se ne è occupato l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, che ha postato sul suo profilo Facebook la foto dell’autovelox incriminato. “Ma sì, mettiamolo un bell’autovelox, ben nascosto, dietro a un mega cartello stradale. Oltre a giocare a ‘nascondino’ o pensare di limitare i rischi controllando la velocità, avrebbero potuto provare a rendere più sicuro un tratto di strada da sempre pericoloso. E voi che ... ilgiornale

