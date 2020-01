WhatsApp down, ecco cosa sta succedendo (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo WhatsApp down, ecco cosa sta succedendo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. WhatsApp down: problemi, soprattutto con i vocali, per chi sta utilizzando l’app di messaggistica istantanea. ecco che cosa sta succedendo. Problemi per chi sta utilizzando WhatsApp. Le difficoltà si stanno manifestando soprattutto nell’invio di messaggi vocali discretamente lunghi, una delle peculiarità e principali dell’app di messaggistica istantanea. Problematiche anche con le foto, che crashano anch’esse … Leggi la notizia su youmovies

