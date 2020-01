Virus misterioso che uccide in Cina: i casi sarebbero 1.700 (Di domenica 19 gennaio 2020) La Cina riferisce oggi di 17 nuovi casi del misterioso Virus simile alla Sars, di cui tre in gravi condizioni, aumentando le paure in vista delle vacanze del Capodanno lunare quando centinaia di... Leggi la notizia su leggo

