Un nuovo Paper Mario e il sequel di Metroid Fusion su Switch nel 2020? Un insider alimenta le speranze dei fan Nintendo (Di domenica 19 gennaio 2020) I primi mesi del nuovo anno sono, di norma, il momento perfetto per svelare e annunciare i nuovi titoli che invaderanno a breve le nostre console di gioco. Ad esempio, gennaio e febbraio sono solitamente i due mesi durante il quale Nintendo programma uno dei suoi classici Direct per condividere notizie sui giochi in arrivo e per svelarne di nuovi. Al momento, tutto tace nei canali ufficiali, ma dietro le quinte i rumor impazziscono e oggi ne possiamo aggiungere un paio nuovi di pacca.Un noto insider, Sabi, specializzato in leak e rumor legati ai titoli Nintendo, ha infatti condiviso un paio di informazioni parecchio interessanti relativi a due titoli della grande N che dovrebbero graziare le nostre console Switch nel corso del 2020. Sabi avrebbe dichiarato che un nuovo Metroid bidimensionale e un nuovo Paper Mario, sarebbero attualmente in sviluppo presso Nintendo e che dovrebbero ... Leggi la notizia su eurogamer

