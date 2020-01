Ultime Notizie Roma del 19-01-2020 ore 18:10 (Di domenica 19 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale buonasera Buona domenica dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura attesa per gli esiti della conferenza di Berlino sulla crisi Libica il premier sarà il generale a Sara sono nella città tedesca e hanno incontrato separatamente Anche la Merkel prima dell’inizio del vertice in cancelleria era saltata la conferenza stampa congiunta e si era saputo che sarà la cancelliera a fare le conclusioni insieme al segretario generale dell’ONU guterres Italia intanto per voce del premier del ministro Di Maio fa sapere di essere disponibile a prendere parte ad una missione internazionale per oggi attacca lui è perché Sofia è arrivata tardi e con posizioni divergenti replica del premier Conte Non è vero ci siamo sempre stati appello del papà per la pace e manifestazione delle sardine in piazza Bologna probabilmente sarà il punto di svolta per ... Leggi la notizia su romadailynews

