Ricoverata bambina di 4 anni, sospetta meningite (Di domenica 19 gennaio 2020) Queste sono ore di apprensione per una bambina di quattro anni, che nella giornata di ieri, sabato diciotto gennaio, è stata Ricoverata all’ospedale di Roma, in gravi condizioni. A trovarla sono stati i suoi genitori, mentre era nel letto di casa sua, a Latina e le sue condizioni erano molto gravi. Per questo hanno allertato i soccorsi. Per i medici è una sospetta meningite, di tipo virale e quindi non contagiosa. Tutti sono molto preoccupati e sperano che si riprenda il prima possibile. Secondo le informazioni che sono emerse dalle diverse testate giornalistiche, la piccola era nel suo letto, con febbre e nausee. A trovarla sono stati proprio i genitori, che quando hanno visto che era in stato soporoso, hanno deciso di allertare subito i soccorsi, per chiedere aiuto. Aveva la febbre alta e nelle ore precedenti aveva vomitato tante volte. Quando la madre ha notato che non si ... Leggi la notizia su bigodino

