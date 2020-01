Perde la compagna davanti ai suoi occhi: la triste storia di Milo a C’è posta per te emoziona tutti (Di domenica 19 gennaio 2020) Una grande puntata, l’ultima di C’è posta per te. Uno dei momenti più toccanti è stato quello della storia di Milo. Milo è un ragazzo giovane, timido ed introverso che spera di regalare ai suoi suoceri un momento indimenticabile. Milo chiede l’aiuto di Maria De Filippi per ringraziarli perché è grazie a loro che ha ancora una famiglia dopo la morte della sua compagna, nonché loro figlia, Giada. La donna è morta in un incidente stradale il 16 maggio 2018, lasciando anche una bambina piccola, Beatrice. Milo ha deciso di inviare l’invito ai suoi suoceri, Mariateresa e Angelo, e all’altro loro figlio Giuseppe. A loro il ragazzo regalerà una lettera e l’incontro con uno dei loro personaggi televisivi preferiti: Mara Venier. Mariateresa, Angelo e Giuseppe fanno il loro ingresso in studio e scoppiano in lacrime trovando di fronte a loro Milo. “Lui è nostro angelo” ammette subito la mamma di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

