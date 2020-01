Mara Venier si commuove al ricordo della madre: «Vivevo per lei, volevo andare via anche io» (Di domenica 19 gennaio 2020) Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara Venier«La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. Nessuno può accettare una perdita così grave», a parlare è Mara Venier, per una sera prestata al salotto del sabato sera di Canale 5, dove è ospite a C’è posta per te. Nella seconda puntata del programma di Maria De Filippi – che ha inchiodato davanti al video quasi se milioni di spettatori con uno share del 30.9% – si parla della tragedia che ha colpito una famiglia. Si parla di Giada che, morta per un incidente a soli 22 anni, ha lasciato il compagno Milo e la piccola Beatrice. L’uomo, però, non è solo a occuparsi della bambina perché, fin da subito, si stringono a lui i genitori di Giada, Maria Teresa e Angelo, e il loro figlio Giuseppe. A loro si rivolge la Venier: «Voi siete una famiglia ... Leggi la notizia su vanityfair

MattiaBriga : Buongiorno e buona domenica ! Oggi sarò ospite di Mara Venier, nel salotto d’Italia di #DomenicaIn ?? - MediasetPlay : Una grande amica di #CePostaPerTe, protagonista di una storia... di una sorpresa. Bentornata, Mara Venier! - fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… -