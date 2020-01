Juve Parma, Kurtic: «Nessun rammarico, usciamo a testa alta» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jasmin Kurtic analizza in zona mista la sconfitta subita dal Parma contro la Juventus all’Allianz Stadium. Le sue parole (-Dal nostro inviato) Jasmin Kurtic, ultimo arrivato in casa Parma, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta maturata all’Allianz Stadium contro la Juve. Le sue parole. «Non c’è rammarico. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato visto che in entrambe le fasi abbiamo fatto abbastanza bene, prendiamo le cose più positive di questo match e portiamocele per la prossima importante partita». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

