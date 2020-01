Ivana Icardi manda in tilt i suoi follower - (Di domenica 19 gennaio 2020) Marco Gentile La sorella di Mauro Icardi è tornata all'attacco della cognata in una recente intervista. I consensi di Ivana stanno aumentando in maniera esponenziale sui social Ivana Icardi e Wanda Nara non si sono mai particolarmente amate. La sorella del bomber argentino ha a più riprese punzecchiato l'agente dell'attuale attaccante del Psg che ha più volte invitato la cognata a non parlare di lei. I rapporti sono ai minimi terminie con Ivana che ha palesemente ammesso di non aver più rapporti con il fratello e per colpa di Wanda che da parte sua ha sempre evitato di parlare dell'argomento anche se nel mese di dicembre aveva parlato così della sorella del marito: "Penso sia ancora piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo. In Argentina conta di più e sempre la famiglia… Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è ... Leggi la notizia su ilgiornale

sportli26181512 : La sorella di Icardi attacca Wanda: 'Sfacciata e senza ritegno': La sorella di Icardi attacca Wanda: 'Sfacciata e s… - sportli26181512 : La sorella di Icardi attacca Wanda: 'Sfacciata e senza ritegno': La sorella di Icardi attacca Wanda: 'Sfacciata e s… - infoitcultura : Grande Fratello, Luca Onestini contro Ivana Icardi: 'Buffona', ecco cosa è successo -