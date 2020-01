Domenica In, Katia Ricciarelli festeggia con Mara e svela i rapporti con Pippo Baudo (Di domenica 19 gennaio 2020) Ospite attesissima per il consueto appuntamento della Domenica pomeriggio di casa Rai, Katia Ricciarelli. La donna, insieme alla conduttrice e amica Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno davanti le telecamere di Domenica In e ha ripercorso gli anni più importanti della sua vita e della sua carriera. 74 anni e non sentirli, questo lo spirito con il quale l’ex moglie di Pippo Baudo ha celebrato il suo compleanno ricordando con orgoglio e commozione i suoi 50 anni di carriera. Una vita, la sua, dedicata alla musica, ma non solo: la famiglia e l’amore infatti hanno rappresentato i punti fermi della sua quotidianità. Un particolare omaggio è andato a sua madre, come la stessa Katia ha confessato, la donna è stata il pilastro della sua vita. Parlando della sua famiglia, la Ricciarelli ha svelato un particolare inedito sulla figura del padre. Katia ha infatti confessato di aver ... Leggi la notizia su dilei

