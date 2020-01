Anticipazioni Una Vita, puntate straniere: una fuga improvvisa (Di domenica 19 gennaio 2020) Una Vita Anticipazioni, trame puntate spagnole: Samuel lascia Acacias 38? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che le cose per Samuel si metteranno molto male. Dopo essere stato abbandonato sull’altare da Lucia, i problemi economici dell’Alday saranno sempre più pressanti. Batan minaccerà di morte il ragazzo imponendogli di saldare all’istante il debito. Samuel deciderà così di fuggire e lasciare il Paese. Con l’aiuto di Cesareo cercherà di vendere un cimelio di famiglia per comprare un biglietto transatlantico, ma qualcosa andrà storto. Nelle puntate straniere di Una Vita, Batan scoprirà i piani di Samuel e riuscirà a raggiungerlo, eVitando che salpi. Lo strozzino imporrà all’Alday di sposare con la forza Lucia per mettere le mani sulla sua dote. Nelle nuove puntate di Una Vita, Samuel deciderà di andare a casa della ragazza per tentare il ... Leggi la notizia su lanostratv

