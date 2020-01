Anna Oxa dubbi sulla morte di Franco Ciani: “Sapeva molte cose” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Anna Oxa dubbi sulla morte di Franco Ciani: “Sapeva molte cose” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anna Oxa ha sollevato alcuni dubbi sulla morte dell’ex marito Franco Ciani, un atteggiamento che ha indignato molto l’attuale moglie Manuela Falorni. Questa sera dopo quattro anni di silenzio tornerà in Tv Anna Oxa, la famosa cantante farà molto parlare per le sue dichiarazioni. Ospite di Live Non è la D’Urso sorprenderà il pubblico di Barbara D’Urso … youmovies

Albert3rd3 : Cioè hai il Ken-Barbie, Anna Oxa, Favoloso-Moric e mi parti con quelli sfigati del GF? NOOOOO #noneladurso - Lalterego_21 : RT @ilrisolutoreIT: Ed è come un bambino Che ha bisogno di cure Devi stargli vicino Devi dargli calore Preparargli il cammino, il ter… - LaviniaL1982 : Pronti x il ritorno di Anna oxa in Italia x motivi di sicurezza ????#noneladurso -