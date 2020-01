Aereo perde improvvisamente quota e si schianta vicino le case (Video) (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Video alla fine dell’articolo. Un Aereo si è schiantatoin un quartiere dello Utah, uccidendo il pilota mentre l’Aereo evitava di urtare di colpo qualsiasi casetta nei pressi dell’incidente, hanno detto le autorità. Il pilota 64enne morto nell’incidente è stato identificato come David Goode, secondo il dipartimento di polizia di Roy City. Il bimotore Cessna si è schiantato a Roy, il sergente di polizia. M I detriti dell’Aereo si sono schiantati sul tetto di una casa che al momento non aveva nessun civile all’interno. (continua…) Il pilota era decollato verso le 15 da un aeroporto di Salt Lake City per quello che doveva essere un breve volo per un aeroporto di Ogden, ma si è schiantato a circa mezzo miglio dalla pista, ha detto Gwynn. Le foto e i Video che le persone hanno pubblicato online hanno mostrato il relitto in fiamme, con fiamme ... Leggi la notizia su howtodofor

