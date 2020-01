Wanda Nara da censura al GF VIP: la brutta frase contro Barbara Alberti (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra le assolute novità di quest’anno del GF VIP ci sono, sicuramente, gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. I due stanno facendo il possibile per ricoprire al meglio il loro incarico ma le cose non sembrano andare esattamente per il verso giusto. Nel corso dell’ultima messa in onda, il cantante è riuscito a far innervosire il conduttore con il suo intervento, ma non solo. Anche Wanda, infatti, si è resa protagonista di un’uscita davvero molto infelice su Barbara Alberti. Gli utenti di Twitter hanno subito notato la cosa e non hanno esitato a sollevare un grosso polverone contro la moglie di Mauro Icardi. La frase infelice di Wanda Nara al GF VIP La presenza di Wanda Nara al GF VIP sta generando molto sgomento tra i fan. I suoi interventi, infatti, non sono molto apprezzati dai telespettatori. In occasione della puntata di mercoledì 15 gennaio, ad esempio, molti si ... Leggi la notizia su kontrokultura

