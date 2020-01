Vede il suo gatto giocare con uno stivale e lo filma ma la realtà è un’altra (Di sabato 18 gennaio 2020) Una vicenda incredibile quella accaduta in Floria dove una donna Christina Laughter, di 38 anni era a casa con il suo gatto. Ad un certo punto ha visto che il gatto ha iniziato a giocare con un suo stivale e la cosa la divertiva perché il gatto giocava in un modo molto particolare. La donna si stava divertendo così tanto a Vedere il suo gatto in qual modo che ha preso il cellulare per riprendere il gatto che si stava divertendo tanto. Ad un certo punto, però, mentre filmava, il gatto ha fatto un balzo andando a finire dall’altro lato della stanza che ha spaventato la donna. A quel punto la donna ha capito che qualcosa aveva spaventato il suo gatto e ha alzato lo stivale. Né è venuto fuori un serpente e la donna per lo spavento è fuggita via. Si trattava, però, per fortuna di un serpente innocuo da giardino e la donna quando ha capito che ... Leggi la notizia su baritalianews

CarlettaLarry28 : RT @svnflowerlwt: si vede il suo sorriso negli occhi - Darkside72_vale : @Kalu_na6 @Manu_Cadeddu @Francy8111 @Arieta_1990 È proprio questa la cosa più schifosa. Invece di essere apprezzare… - SaraRos29577716 : RT @pumpkinbratz: Almeno Licia piange davvero e si vede che è sincera. Paola Di Benedetto quando ha ricevuto la “lettera” dal suo fidanzato… -