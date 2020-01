Uomini e Donne, Giulio annuncia la scelta, ma le sue corteggiatrici lo spiazzano (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Giulio Raselli ha annunciato di essere pronto alla scelta. Come già anticipato nei giorni precedenti, tale avvenimento accadrà lunedì 20 gennaio, in diretta su Canale 5. Quella di oggi pomeriggio, quindi, è stata l’ultima messa in onda prima del grande momento. Raselli ha detto di essersi chiarito le idee, anche se i contenuti andati in onda hanno lasciato presumere tutt’altro. Le sue corteggiatrici, infatti, nell’apprendere l’annuncio del tronista, hanno avuto una reazione inaspettata. Giulio annuncia la scelta, ma le esterne spiazzano Giulio Raselli ha annunciato la sua scelta a Uomini e Donne. Maria De Filippi lo ha esortato a fare questa comunicazione alle sue corteggiatrici, le quali hanno reagito in modo strano. Sia Giulia sia Giovanna, infatti, sono rimaste incredule dinanzi le parole del ragazzo dato che ... Leggi la notizia su kontrokultura

nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - LuigiBrugnaro : Grazie a tutte le donne e uomini del @GruppoVeritas che ogni giorno svolgono il proprio lavoro al servizio della Ci… - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -