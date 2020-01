Rinvio Cyberpunk 2077, CD Projekt RED pensa al benessere dei dipendenti (Di sabato 18 gennaio 2020) L'annuncio delle ultime ore riguardante Cyberpunk 2077 non ha di certo lasciato il tempo che ha trovato. Nell'ultimo anno delle console dell'attuale generazione videoludica, tanta è la voglia (da parte degli utenti) di spremerle al meglio prima di passare oltre e tuffarsi nella next gen. E quest'anno di titoli utili alla causa ne arriveranno sul mercato un bel po'. Basti pensare a The Last of Us Part 2, Resident Evil 2 e Final Fantasy 7: tutte produzioni che promettono una resa spettacolare, nonché un nuovo innalzamento degli standard produttivi. Un canto del cigno in piena regola, che promette di regalare non poche soddisfazioni tanto agli esteti quanto a chi, oltre alla bellezza, cerca anche la sostanza. Cyberpunk 2077 in ritardo rispetto alle previsioni? Non è un problema! Certo, vedersi allontanare di diversi mesi la release di Cyberpunk 2077 ha fatto storcere il naso a ... Leggi la notizia su optimaitalia

