Prato: corteo Cobas non rispetta percorso e arriva in centro. Proteste di sindaco e Pd contro prefetto e questore (Di sabato 18 gennaio 2020) In piazza del Comune gli agenti sono rimasti senza alcun supporto da parte di chi aveva il dovere di controllare il corteo, ovvero la Polizia di Stato. Ed è per questa capacità di gestione che sono stati caricati i manifestanti sotto il palazzo comunale. Tutto questo è inaccettabile, prefetto e questore ne traggano le conseguenze, la dura accusa di Biffoni Leggi la notizia su firenzepost

