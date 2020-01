Pensionati in rivolta: “Il taglio del cuneo fiscale coinvolga anche noi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Volponi (Cisl): «Siamo più di 16 milioni, scenderemo di nuovo in piazza». La sottosegretaria Castelli: «La riforma dell’Irpef terrà conto degli anziani» Leggi la notizia su lastampa

