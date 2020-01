Napoli-Fiorentina ore 20.45 su DAZN: dove vedere la partita in tv e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 20.45, Napoli-Fiorentina va in scena allo stadio San Paolo. Le due squadre si affrontano con allenatori diversi in panchina rispetto alla gara d'andata e vanno in cerca di tre punti per risalire la classifica. Ecco come guardare la partita in diretta tv e in streaming live. Leggi la notizia su fanpage

MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - zazoomblog : Calcio in tv oggi e stasera: Serie A Napoli-Fiorentina su DAZN e Lazio-Sampdoria su Sky - #Calcio #stasera: #Serie - sportli26181512 : #Fiorentina #Napoli Napoli-Fiorentina ore 20.45 su DAZN: dove vedere la partita in tv e streaming: Sabato 18 gennai… -