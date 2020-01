Monza: Trenord, aggressore capotreno identificato, assistita da security (Di sabato 18 gennaio 2020) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Trenord “segue da vicino la vicenda della collega aggredita” ma “tutte le informazioni raccolte sulla vicenda sono state consegnate alle forze dell’ordine per il proseguimento delle indagini su cui né l’azienda né il personale possono fornire ulteriori dettagli”. E’ quanto riporta una nota dell’azienda ferroviaria, che fa un po’ di chiarezza su quanto accaduto ieri a una capotreno di 25 anni.L’aggressione si è verificata a bordo del treno 25235, partito da Como San Giovanni alle 9.49 e diretto a Rho. Intorno alle 10.15, all’altezza di Seregno, la capotreno ha subito un’aggressione da parte di un passeggero. La donna non è stata lasciata sola, come riportato dalla stampa: “Sono immediatamente intervenuti – spiega Trenord – due operatori della funzione ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

