Milan Udinese: un test significativo per Pioli (Di sabato 18 gennaio 2020) Il nuovo 442 del Milan di Pioli è ancora indecifrabile. Contro l'Udinese si vedrà il livello dell'imprevedibilità offensiva Il 442 introdotto da Pioli ha dato solidità difensiva al Milan, come si è visto a Cagliari. Tuttavia, va ancora valutata l'efficacia offensiva di questa disposizione. L'Udinese di Gotti è una delle squadre più accorte e prudenti senza palla di tutta la Serie A: un 532 molto passivo che copre bene gli spazi. Insomma, è un test indicativo per valutare a che punto è l'attacco posizionale dei rossoneri.

