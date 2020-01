Macerata, aggressione nel bar e 3 agenti feriti: fermato 58enne (Di sabato 18 gennaio 2020) Federico Garau Completamente fuori controllo, l'uomo ha creato scompiglio in un bar, aggredendo la barista, un'amica intervenuta in sua difesa ed un cliente che cercava di fermarlo. Anche i poliziotti diventano vittime della sua furia: in 3 devono ricorrere alle cure del pronto soccorso Ha molestato sessualmente e poi aggredito una barista che si era rifiutata di servirgli altri alcolici, a causa del suo più che evidente stato di alterazione, poi si è scagliato contro una ragazza ed un uomo intervenuti in difesa della banconiera, infine ha sfondato una vetrata della questura di Macerata e mandato al pronto soccorso tre poliziotti. Il responsabile è un pluripregiudicato maceratese di 58 anni, che ora si trova ai domiciliari in attesa dello svolgimento del giudizio direttissimo. Come riportato dai quotidiani locali, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso ... Leggi la notizia su ilgiornale

