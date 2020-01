Lodi, tragedia in sala operatoria. Morta neonata, salvata la mamma (Di sabato 18 gennaio 2020) L’orribile episodio è stato riportato sul giornale ufficiale di Lodi, Il cittadino di Lodi. Una mamma in stato di gravidanza, è giunta all’ospedale per una complicazione, riguardante il distacco della placenta. Lo scorso mercoledì, intorno alle 12, la donna ha iniziato a sentirsi male, così si è fatta portare all’Ospedale Maggiore di Lodi, dove i medici si sono subito mobilitati per capire la motivazione del suo malessere. Dopo i dovuti controlli, il team ospedaliero ha notato il distacco della placenta e l’assenza del battito cardiaco del bimbo che aveva in grembo. Senza perdere tempo, hanno trasportato con urgenza la donna in sala operatoria, per sottoporla ad un cesareo d’urgenza. Anche la mamma stava andando in sofferenza cardiaca e i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle. Purtroppo non sono riusciti nel loro obiettivo, la bambina è nata ... Leggi la notizia su bigodino

