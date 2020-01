L’influenza strategica di Mosca si espande in Medio Oriente (Di sabato 18 gennaio 2020) La Federazione Russa continua ad espandere la propria influenza strategica in diverse aree del globo e sembra aver messo gli occhi, negli ultimi anni, anche sul Medio Oriente, un’area dove, tradizionalmente, Mosca ha avuto meno voce in capitolo che altrove. Sono stati finalizzati, infatti, una serie di accordi che garantiranno forniture di armi russe a diversi Paesi, spesso considerati (almeno in passato) più vicini all’Occidente. L’intesa più sorprendente è quella che ha portato all’acquisto, da parte della Turchia, del sistema di difesa missilistico S-400: Ankara è giunta fino alla conclusione delle trattative malgrado gli avvertimenti dissuasivi lanciati da Washington che, di certo, non vede di buon occhio un possibile riavvicinamento tra le parti. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia utilizzerà questa tecnologia militare e che i ... Leggi la notizia su it.insideover

