Libia,Onu:blocco petrolio? Devastante

La missione Onu in,Unsmil,esprime "profonda preoccupazione per gli attuali sforzi per interrompere o compromettere la produzione di"nel Paese.Ciò"avrebbe conseguenze devastanti" per il popolo libico "ed effetti terribili" per l'economia del Paese. Unsmil ribadisce anche "l'importanza di preservare la "neutralità"della Compagnia Petrolifera Libica Noc. Secondo diversi media, infatti la Noc potrebbe fermare le esportazioni di greggio da tutti i porti e terminal", su ordine del generale Haftar.(Di sabato 18 gennaio 2020)