Lecce-Inter, Serie A: probabili formazioni e pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Lecce-Inter è una partita della ventesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Conte ha perso la prima posizione in classifica ma le voci di calciomercato confermano la volontà di rinforzarsi e di provare a contendere il titolo alla Juventus. Contro il Lecce, reduce da quattro sconfitte consecutive, la vittoria è alla portata: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Lecce – Inter domenica ore 15:00 Nell’era dei tre punti a vittoria in entrambe le due precedenti occasioni in cui l’Inter ha ottenuto almeno 46 punti nelle prime 19 giornate di Serie A ha poi vinto lo Scudetto. Stavolta però c’è da fare i conti con la Juventus, che ha effettuato il sorpasso in classifica proprio nell’ultima giornata del girone di andata laureandosi campione d’inverno. L’ingaggio di Ashley Young e quelli possibili di ... Leggi la notizia su ilveggente

