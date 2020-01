La triste storia di Marios (Di sabato 18 gennaio 2020) I volontari di DAR Animal Rescue, molto tempo fa, hanno trovato un dolce cagnolino randagio, che si era accasciato in un vicolo e non riusciva più ad alzarsi. L’hanno chiamato Marios e nonostante le sue gravi condizioni, hanno deciso di non abbandonarlo anche loro. Per questo motivo, dopo aver conquistato la sua fiducia, lo hanno preso in braccio e portato d’urgenza dal loro veterinario per una visita molto accurata. Il medico, dopo aver controllato tutto, ha scoperto che Marios era malnutrito e disidratato a livelli atroci. Non riusciva nemmeno più ad alzarsi. Inoltre, aveva anche un’infezione molto estesa e grave all’occhio. Ha deciso di tenerlo in clinica per qualche giorno, voleva provare a fare il possibile per aiutarlo a sopravvivere e per dargli tutte le cure di cui aveva bisogno. Poco dopo, i volontari lo hanno portato nel loro rifugio ed oltre a dargli ... Leggi la notizia su bigodino

